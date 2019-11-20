Три объекта отремонтировали досрочно на федеральной дороге А-331 «Вилюй»

Досрочно отремонтировали участок трассы на км 202+000 – км 207+600. Выполнено восстановление дорожной одежды из асфальтобетона, обочин, откосов. Расчищены, нарезаны и укреплены кюветы. Сделали пять примыканий и четыре автопавильона, а также светофор и автономное освещения на пешеходных переходах. Об этом сообщили в Упрдор «Прибайкалье».

На участке км 330 – км 337 автодороги Братск – Усть-Кут выполнено усиление и устройство основания методом холодного ресайклинга с добавлением цемента. Новая дорожная одежда выполнена с использованием асфальтобетона.

Такие же работы выполнили на первом этапе ремонта на км 357+270 – км 380+377. Кроме того, здесь отремонтированы примыкания, восстановлены обочины, существующие кюветы укреплены щебнем. Ремонт 23-километрового объекта продолжится в 2020 году.

В общей сложности на трёх участках отремонтированы 16 водопропускных труб. На км 330 – км 337 две железобетонные трубы заменили на стеклопластиковые. Восстановлена система отвода и сброса воды с проезжей части, укреплены кюветы и обочины. Для повышения уровня безопасности дорожного движения везде восстановлено барьерное ограждение, дорожные знаки, сигнальные столбики, нанесена дорожная разметка.