К управлению «Яндексом» теперь подключится государство

20 декабря за это решение проголосуют акционеры. Если решение вступит в силу, то «Яндекс» будет согласовывать с фондом консолидацию 10% своих акций, передачу существенной интеллектуальной собственности и персональных данных пользователей. Сообщают Ведомости.

Также фонд получит право вето при назначении гендиректора российского «Яндекса».

Запуск фонда – решение, оптимальное для трех сторон, настаивает сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож в письме сотрудникам: «Это оставит в наших руках управление компанией, сохранит уверенность международных инвесторов в перспективах «Яндекса» и защитит интересы страны».

Компания рассчитывает, что сняла с себя основные политические риски и давление на нее со стороны государства резко снизится, добавил источник «Ведомостей», близкий к акционерам. Очевидно, договоренности с администрацией президента подействовали: через несколько часов после объявления «Яндекса» депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что отзывает из Госдумы законопроект о жестком ограничении иностранного владения информационно значимыми ресурсами рунета.

При внесении поправок летом этого года депутат прямо говорил, что одна из главных целей его проекта – «Яндекс», 85% акций класса A которого свободно торгуются на американской бирже NASDAQ. Инвесторы восприняли поправки Горелкина очень нервно: после первого публичного обсуждения законопроекта в Госдуме «Яндекс» потерял $1,5 млрд капитализации. Во время этого обсуждения чиновники много говорили о том, что «Яндексу» пора позаботиться не только о своем бизнесе, но и об интересах страны.