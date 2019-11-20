В Иркутской области треть детей рождается вне брака

В Иркутской области каждый третий ребенок рождается вне зарегистрированного брака (в 2005г. «незаконнорожденных» было 46%). Более половины родителей таких малышей затем регистрируют появление на свет, подавая совместное заявление. Но у каждого седьмого из новорожденных в графе «отец» свидетельства о рождении стоит прочерк. Об этом сообщили в Иркутскстате.

В сравнении с 2000 годом с 60 до 35% сократилась доля появившихся на свет первенцев и соответственно вырос удельный вес младенцев, рожденных вторым (с 27 до 38%), третьим (с 8 до 18%) и даже четвертым ребенком в семье (с 2,6 до 5,6%).

Чаще всего мамами становятся в 25-29 лет, на женщин этого возраста приходится 31% малышей, родившихся в Приангарье в 2018 году. Женщины от 30 до 35 лет обеспечивают 28% общего числа рождений, от 20 до 25 лет – 19%. За год 29 малышей родилось у женщин 45-49 лет. 4 ребенка родились у женщин за 50 лет. Поздних родов за последние годы стало больше. Все чаще материнство откладывается, потому что молодые женщины стремятся получить образование, устроиться на работу. Поэтому все меньше становится молоденьких мам, с начала века удельный вес новорожденных, чьим мамам на момент рождения ребенка не исполнилось и 20 лет, сократился втрое (с 15 до 5%).