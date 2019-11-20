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В 2020 году 10 авиарейсов из Иркутска обойдутся пассажирам дешевле

20 ноября 2019

В 2020 году десять рейсов из Иркутска будут выполнять по сниженной цене. Как сообщили в пресс-службе иркутского аэропорта, в перечень субсидируемых полётов на 2020 год вошли рейсы в Красный Чикой, Кызыл, Нижнеангарск, Таксимо, Талакан, Томск, Тынду, Улан-Удэ, Чару и Читу. 

Также в перечне субсидируемых рейс на Ольхон. Самолёт авиакомпании «СиЛА» будет летать из Улан-Удэ два раза в неделю.

Всего в 2020-м в России будут субсидированы 262 региональных авиамаршрута. Правительство РФ направит на эти цели 8,35 млрд рублей.


/ СИА /
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