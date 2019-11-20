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Эксперты рекомендуют хранить квитанции по оплате ЖКХ на случай системных сбоев

20 ноября 2019

Если вы оплачиваете ЖКХ через интернет, то сохраните чек об оплате на своем компьютере, чтобы при возникновении каких-либо проблем распечатать его. Сообщает «Российская Газета».

Юридической силы электронный чек не имеет, но в нем есть реквизиты платежа и, предъявив распечатку в банке, можно будет получить документ уже с печатями о том, что оплата внесена вовремя. Однако в случае если чека нет, придется вспоминать, в какие числа, где и с какой карты была внесена квартплата, следует из публикации.

Данные о платежах, как правило, хранятся и в личном кабинете банка. Однако чеки стоит сохранить на случай технических сбоев, считают эксперты. Если граждане платят за ЖКХ через терминал или каким-то другим электронным способом, нужно ввести по просьбе устройства свой номер телефона или адрес электронной почты, чтобы получить на них электронный чек об оплате, рекомендуют эксперты. 

 


/ СИА /
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