Эксперты рекомендуют хранить квитанции по оплате ЖКХ на случай системных сбоев

Если вы оплачиваете ЖКХ через интернет, то сохраните чек об оплате на своем компьютере, чтобы при возникновении каких-либо проблем распечатать его. Сообщает «Российская Газета».

Юридической силы электронный чек не имеет, но в нем есть реквизиты платежа и, предъявив распечатку в банке, можно будет получить документ уже с печатями о том, что оплата внесена вовремя. Однако в случае если чека нет, придется вспоминать, в какие числа, где и с какой карты была внесена квартплата, следует из публикации.

Данные о платежах, как правило, хранятся и в личном кабинете банка. Однако чеки стоит сохранить на случай технических сбоев, считают эксперты. Если граждане платят за ЖКХ через терминал или каким-то другим электронным способом, нужно ввести по просьбе устройства свой номер телефона или адрес электронной почты, чтобы получить на них электронный чек об оплате, рекомендуют эксперты.



