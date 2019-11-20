В Иркутской области за погибший из-за паводков урожай увеличили компенсацию

За погибший в результате второй волны паводка урожай максимальный размер компенсации из бюджета Иркутской области увеличен с 45 тыс. рублей до 67,5 тыс. рублей. Об этом сообщило региональное правительство.

Стоит напомнить, что 9 сентября установили дополнительной меры социальной поддержки гражданам, у которых в результате паводка погибли посевы. Размер выплаты – 4,5 тыс. рублей за одну сотку погибших посевов, но не более чем за 10 соток. Новый указ увеличивает максимальную площадь подлежащих компенсации утраченных посевов до 15 соток.



Во вторую волну паводка и из-за сильных дождей пострадали жители Тулунского, Куйтунского, Зиминского, Шелеховского районов, города Шелехова.



Если участок был занят сельхозкультурами частично, компенсация выплачивается из расчёта площади погибших посевов.



В министерство сельского хозяйства Иркутской области поступило 3 048 заявлений от пострадавших во вторую волну паводка, из них 1 700 заявлений оплачены на общую сумму 44,3 млн рублей. Предоставление выплат продолжается в ежедневном режиме.