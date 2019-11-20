В Иркутской области отклонили законопроекты мэров Братска и Ангарска о налоге

Законодательное собрание Иркутской области отклонило законопроект, касающийся перераспределения межбюджетных трансфертов. Об этом сообщает «Альтаир». Напомним, его предлагали главы Ангарского городского округа Сергей Петров и мэр Братска Сергей Серебренников.

Инициатива мэра АГО направлена на перераспределение в пользу муниципальных образований 5% от НДФЛ и 20% от налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения (УСН). Мэр Братска Сергей Серебренников предлагал полностью отдать в местные бюджеты доходы, получаемые от транспортного налога.

В региональном правительстве говорили, что принятие этих инициатив суммарно приведет к выпадающим доходам областного бюджета в объеме 6,9 млрд рублей. Причем в результате перераспределения этих средств большая их часть достанется трем крупным городским округам – Иркутскому, Братскому и Ангарскому.