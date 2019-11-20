Собчак, Хабиб и Клюкина: сколько зарабатываю на своем Instagram российские звезды

Forbes изучил, кто больше всего зарабатывает на рекламе в российском Instagram, и составил первый рейтинг блогеров соцсети.

Первой в списке оказалась популярная телеведущая Ксения Собчак. Собчак монетизирует свой аккаунт, размещая по несколько рекламных постов в неделю, а иногда и в день. В ее профиле можно нередко увидеть отметки брендов одежды Dior и Bosco, автомобильной марки Audi и водки Beluga. Суммарный ее доход с рекламы составляет $1,6 млн.

На втором месте — также телеведущая Регина Тодоренко, на третьем — певица Ольга Бузова. Суммарный доход каждой составляет по $0,86 млн.

Среди 15 самых зарабатывающих в Instagram блогеров всего двое мужчин – Хабиб Нурмагомедов и Алан Енилеев. Гендерный перекос объясняется довольно просто — женщины-блогеры создают контент, который интересен как подписчикам-женщинам, так и подписчикам-мужчинам, говорит Михаил Карпушин, директор по маркетингу GetBlogger.

В основном герои нашего рейтинга — телеведущие и представители шоу-бизнеса. «Причина того, что в рейтинге одни звезды и медийные личности, — кроссплатформенность, когда подписчики идут за звездой с платформы на платформу», — рассуждает Лев Грунин из Double Data.