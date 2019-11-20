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В Иркутске проходят рейды по проверке общественного транспорта

20 ноября 2019

В Иркутске проходят рейды по проверке общественного транспорта. Как сообщили в администрации города, прежде всего контрольная комиссия смотрит на правильность перевозки пассажиров, соблюдение правил вождения. Также комиссия обращает внимание на то, есть ли в транспорте тахограф и валидатор. 

С начала года в ходе рейда  составлено 1490 протоколов об административной ответственности. Руководителей транспортных предприятий вызывают на комиссии, где дают заключение об устранении нарушений. По словам сотрудников «Ространснадзора», зачастую фиксируются такие нарушения, как отсутствие карты в тахографе, копии карты маршрута, а также высадка пассажиров в неположенных местах.


/ СИА /
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