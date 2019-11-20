В Заларинском районе построили хоккейный корт

В селе Холмогой Заларинского района построили хоккейный корт по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Об этом сообщили в региональном правительстве.



Площадь хоккейного корта составляет около 1 850 кв. метров. Он находится рядом со школой, и в дальнейшем здесь планируется проводить уроки физической культуры. На строительство хоккейного корта выделено 4 млн 879,5 тыс. рублей, из них из федерального бюджета – 2 млн 848,6 тыс. рублей, из областной казны – 1 млн 884,5 тыс. рублей, остальная часть - средства местного бюджета.