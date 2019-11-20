НБКИ: За 2019 год выдали автокредитов почти на 600 млрд. руб.

По данным 4 000 кредиторов, в январе-октябре 2019 года сумма выданных автокредитов составила 598,5 млрд. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, объем выданных автокредитов вырос на 18,4% (за 10 месяцев 2018 года - 505,5 млрд. руб.). Сообщает пресс-служба НКБИ.

В январе-октябре 2019 года самые большие объемы выданных автокредитов в регионах РФ были отмечены в Москве (68,34 млрд. руб.), Московской области (45,24 млрд. руб.), Санкт-Петербурге (44,29 млрд. руб.), а также в Республике Татарстан (25,42 млрд. руб.) и Краснодарском крае (23,41 млрд. руб.).

При этом самый высокий рост объемов выданных автокредитов в январе-октябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Калужской (+38,9%), Волгоградской (+38,3%) и Рязанской (+36,5%) областях, а также в Красноярском крае (+36,3%) и Тульской области (+31,5%). В Москве и Санкт-Петербурге объемы выдачи автокредитов в июле 2019 года вырос на 16,8% и 15,2% соответственно.