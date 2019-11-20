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Сергей Левченко: Мы намерены в будущем увеличивать инвестиции в дороги муниципального уровня

20 ноября 2019

Губернатор Иркутской области принял участие в деловом завтраке с министром транспорта Российской Федерации Евгением Дитрихом. Основной темой обсуждения стало состояние и развитие государственно-частного партнёрства в сфере транспорта. Сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

– Иркутская область активно в них участвует. Для Приангарья транспорт – очень важная составляющая, учитывая площадь территории и большую разбросанность населенных пунктов, особенно в северных районах.

Губернатор также отметил, что в последнее время большие сдвиги произошли в дорожном строительстве благодаря участию области в программе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На 74 объектах этого проекта в Иркутской области работы полностью завершены. В целом в 2019 году были заключили контрактов на 91 объект. На ряде объектов работы будут завершены в следующем году.  

– Мы намерены в будущем также кратно увеличивать инвестиции, в первую очередь, в дороги муниципального уровня, потому что именно они находятся в плохом состоянии, – сказал Сергей Левченко. 

 


/ СИА /
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