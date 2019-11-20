МЧС по Иркутской области предупреждает о метели 21 ноября

ГУ МЧС По Иркутской области предупреждает, 21 ноября в западных, центральных районах, днём в южных, верхнеленских районах местами ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-18 м/с, снег, метель. На дорогах области снежный накат, гололедица.

По г. Иркутску: переменная облачность, ночью без осадков, утром слабый снег, днём умеренный снег, ветер северо-западный ночью 2-7 м/с, днём 5-10 м/с, порывы 15-17 м/с, температура ночью -12,-14°, днём -10,-12º.

Главное управление МЧС России по Иркутской области рекомендует автовладельцам учитывать состояние дорожного полотна и условия видимости. Не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия, соблюдайте дистанцию, проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

При получении предупреждения о неблагоприятных погодных явлениях рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния. Если нет возможности их отложить – убедитесь в том, что вы подготовлены.

В условиях усиления ветра будьте готовы к возможным плановым отключениям электроэнергии. Не пренебрегайте требованиям пожарной безопасности! Сообщает пресс-служба МЧС.