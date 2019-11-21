Президент ВТБ о дедолларизации, низких ставках и точках роста экономики

Президент второго по величине госбанка РФ ВТБ Андрей Костин в интервью Рейтер рассказал, почему низкие и отрицательные ставки – огромная проблема для экономики, где искать точки её роста, и что тормозит развитие бизнеса в России. Портал SIA.RU выбрал пять наиболее важных цитат.

1. «Отрицательные ставки – это огромная проблема»

Сложно сказать, в каком направлении будет развиваться монетарная политика в США, и дойдет ли там дело до нулевых или даже отрицательных ставок, но так как сейчас они находятся на относительно высоком уровне, доллар имеет преимущество перед евро с точки зрения вложений, считает глава ВТБ Андрей Костин.

– Но если и дальше будет идти речь о снижении ставок по доллару, то тогда вопрос дедолларизации станет более актуальным и привлекательным. Отрицательные ставки – это огромная проблема сегодня как для европейского банковского сектора, так и для населения. Постепенно это становится проблемой и для российских банков.

У нас в России тоже по мере снижения инфляции и ключевой ставки пространство для маневра сужается, и в долгосрочной перспективе маржа банковского сектора будет сокращаться, так что определенная угроза для прибыльности банков присутствует. Когда мы просили снижения ставок, председатель ЦБ (Эльвира Набиуллина) меня предупреждала, что мы еще поплачем.

2. «Нефть когда-нибудь закончится, а зерно – никогда»

Активное участие банка на зерновом рынке Андрей Костин объясняет перспективами рынка, но в итоге банк планирует выйти из этих активов.

– Думаю, что в перспективе ближайших нескольких лет, пока бизнес строится, мы еще будем выступать в роли игрока на зерновом рынке. Экспансию мы ещё не завершили. Не исключаем, что будем строить новые зерновые терминалы на Черном море. После того, как консолидируем и упакуем этот бизнес, выйдем из активов.

3. «Мы со Сбербанком хотим разного»

Технологические новинки делают банковские продукты более доступными для клиентов, говорит глава ВТБ. В Европе, например, доля ипотеки, которая оформляется онлайн – 75%, а в России – всего 25%. Есть, над чем работать, но подход у банков к цифровизации разный.

– Сбербанк хочет стать hi-tech компанией, как Яндекс, и Google, и Alibaba. Я не критикую их позицию. Но мы, например, пользуемся возможностями интернета, не создавая его, приложениями в смартфоне – не придумывая смартфон. ВТБ намерен запускать продукты, внедряя и развивая новые технологии, а не создавая их обязательно с нуля.

Например, мы разрабатываем и внедряем элементы искусственного интеллекта строго применительно к банковскому делу – биометрию, скоринговую систему – но работать над проблемами искусственного интеллекта в более глобальном контексте, мне кажется, не наша функция.

4. «Резервы для роста надо искать в нацпроектах»

Рассуждая о медленном развитии экономики России и точках её роста, Андрей Костин отмечает, что структурные реформы требуют длительного времени. Резервы, по его мнению, надо искать в развитии национальных проектов.

– Сегодня я упираю на простую вещь: у нас есть деньги для национальных проектов. Честно сказать, другого такого резерва развития экономики я не вижу. Главное, чтобы их не украли, чтобы все эти деньги были потрачены эффективно

Нацпроекты пока медленно раскручиваются. Это особенность российская – медленно запрягаем, потом быстро побежим. В целом важно, чтобы нацпроекты смогли к себе притянуть достаточное количество частных инвестиций, обеспечив более быстрый экономический рост. Мне кажется, это сегодня главный фактор, сравнимый с процессами глобальных экономических изменений в США после периода Великой Депрессии.

Депрессии у нас нет, ситуация стабильная – и по клиентам мы видим, что ситуация не ухудшается. Но ускоренное развитие обеспечит именно сочетание частных и крупных государственных инвестиций.

5. «Свобода бизнеса оставляет желать лучшего»

Глава ВТБ уверен, что бизнесу надо упрощать процесс принятия решений и получения согласований на всех уровнях.

– Процедуры для бизнеса не должны быть такими сложными. С одной стороны, мы обложились мерами по борьбе с коррупцией, пытаемся это контролировать. С другой стороны, бизнесу нужно давать возможности принятия быстрых и эффективных решений. Бизнес, который связан сегодня с государственными деньгами, просто боится: любая ошибка может привести к уголовным делам.

У нас, к сожалению, права бизнеса, да и вообще свобода бизнеса, оставляют желать лучшего. Несмотря на то, что мы улучшаемся, все равно существует огромное количество разрешительных документов, согласований и прочих бюрократических процедур. И самое обидное, что это всё равно порой не защищает от воровства и коррупции.