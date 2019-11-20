Сбербанк: Зарегистрировать бизнес возможно полностью онлайн

Зарегистрировать ИП и ООО полностью онлайн теперь можно с помощью сервиса дистанционной регистрации бизнеса, который разработала компания «Деловая среда» (входит в экосистему Сбербанка). Это стало возможным благодаря выходу обновления для мобильных устройств с операционной системой IOS. Ранее открытие бизнеса онлайн было доступно только пользователям Android.

Сервис регистрации бизнеса был запущен Деловой средой в мае 2018 года. Он позволяет открывать ИП и ООО с одним учредителем без посещений налоговой, то есть, не выходя из дома или офиса, с помощью смартфона. Для этого достаточно быть пользователем Сбербанк Онлайн, иметь паспорт гражданина РФ, биометрический загранпаспорт, СНИЛС и смартфон с функцией NFC.

Заполнить, отправить, подписать и получить необходимые документы с помощью сервиса можно полностью онлайн. Данный функционал отличает сервис Деловой среды от других существующих сервисов, в которых по-прежнему требуется встреча с сотрудником банка или курьером.

Зарегистрировать бизнес с помощью сервиса можно за 4 простых шага:

Зайти на сайт rbo.dasreda.ru, выбрать форму регистрации: ИП или ООО. Зарегистрироваться и ввести персональные данные и данные о бизнесе. Загрузить копии документов и выбрать систему налогообложения. Получить электронную цифровую подпись и подписать документы в мобильном приложении сервиса.

Ранее зарегистрировать бизнес онлайн могли только пользователи устройств с операционной системой Android. Однако с выходом обновления для мобильных устройств c системой IOS сторонние приложения получили доступ к использованию NFC-чипа айфонов для обмена информацией с различными источниками. Это обновление позволило разработчикам сервиса сделать доступным открытие бизнеса онлайн для владельцев устройств компании Apple, а значит, сделать процесс регистрации бизнеса проще для еще большего количества предпринимателей.

Николай Богданов, директор перспективных проектов АО «Деловая среда»:

«На сегодняшний день число открытых бизнесов с помощью нашего сервиса превысило 20 000 и составило 4% от общего числа регистраций в России. Возможность проходить удаленную идентификацию с помощью смартфонов iPhone облегчит процедуру открытия своего дела еще большему количеству предпринимателей. Нововведение в целом приближает нас к моменту, когда большинство услуг можно будет получить, не выходя из дома».

Регистрация бизнеса с помощью сервиса имеет ряд преимуществ: