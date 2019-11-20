СберЛогистика и ГК «Дикси» заключили соглашение о стратегическом партнерстве

Логистическая компания «СберЛогистика» (входит в экосистему Сбербанка) и ГК «ДИКСИ» подписали соглашение о сотрудничестве и стратегическом партнерстве по развитию логистической инфраструктуры «последней мили».

Партнеры договорились о размещении постаматов СберЛогистики во всех магазинах торговых сетей «Дикси» и «Виктория». Постаматы будут размещены на условиях аренды.

ГК «ДИКСИ» получит возможность использовать постаматы СберЛогистик» для выдачи собственных онлайн-заказов.

Соглашение предусматривает, что первые 2000 постаматов будут установлены до конца 2020 года.

Сергей Малышев, генеральный директор СберЛогистика:

«Нам важно быть в удобном для клиента месте, находиться по пути его следования или там, где он часто бывает. Создание инфраструктуры, обеспечивающей полный спектр услуг доставки на последней миле, включая курьерскую доставку, доставку в пункты выдачи посылок и сеть постаматов, — ключевое положение нашей стратегии. Ведь покупки в интернет-магазинах должны быть удобными и доставлять радость нашим клиентам-получателям, а также способствовать росту бизнеса наших клиентов-отправителей».

Игорь Плетнев, главный исполнительный директор ГК «ДИКСИ»:

«Сбербанк — стратегический партнер ГК "ДИКСИ". Мы рады добавить в копилку совместных проектов создание инфраструктуры для выдачи и отправки посылок в наших магазинах. Мы видим, что наличие данной услуги становится необходимой частью ценностного предложения любой современной розничной точки. Особенно важно для нас, что СберЛогистика предоставляет свои постаматы для выдачи наших собственных онлайн-заказов. Такая схема партнерства обеспечит максимально эффективную загрузку постаматов и сделает их наиболее удобным для покупателей местом получения и отправки посылок».

СберЛогистика уже располагает сетью из 6 000 пунктов приема и выдачи посылок, включая отделения Сбербанка в 12 городах. Наряду с открытием пунктов приема и выдачи посылок СберЛогистика развивает собственную сеть постаматов. Развиваемая СберЛогистикой инфраструктура призвана обеспечить высокое качество продуктового решения компании, цель которого — создать новый, не имеющий аналогов на рынке уровень доступности сервиса доставки не только для бизнеса, но и для частных клиентов.