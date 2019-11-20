Сбербанк и American Express объявили о сотрудничестве

Сбербанк объявляет о новом партнерстве с платежной системой American Express для расширения сети приема платежей с использованием карт American Express в точках продаж клиентов Сбербанка по всей России.

По новому соглашению корпоративные клиенты Сбербанка смогут принимать карты American Express к оплате онлайн и в точках продаж. Кроме того, держатели карт American Express смогут снимать наличные в широкой сети банкоматов Сбербанка. Сбербанк и American Express продолжат расширение сотрудничества, чтобы предоставить больше вариантов оплаты покупок корпоративным клиентам Сбербанка и держателям карт American Express по всей стране.

Светлана Кирсанова, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Партнерство Сбербанка с American Express позволит нашим клиентам, использующим услуги эквайринга, увеличить торговый оборот за счет притока новых клиентов с картами American Express. Также новое сотрудничество будет полезно для туристов приезжающих в Россию, поток которых растет с каждым годом, предоставляя им возможность выбора оплаты картами American Express во время пребывания в стране. Более того, держатели карт American Express, при необходимости, смогут оперативно снять наличные в банкоматах Сбербанка практически в любой точке России».

Пьерик Беккер, Президент глобальной сети American Express:

«Наше партнерство со Сбербанком, ведущим международным финансовым институтом и крупнейшим банком в России, предоставит предпринимателям и держателям карт American Express больше выбора и расширит присутствие American Express в России. Держатели наших карт смогут пользоваться ими в значительно большем количестве мест, и при этом American Express сможет расширить свой премиальный сегмент и международный бизнес в среде российских компаний благодаря преимуществам сети American Express».