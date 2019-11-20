ВТБ и Республика Башкортостан заключили соглашение к концессии о реализации проекта «Восточный выезд»

ООО «Башкирская концессионная компания» (БКК), компания группы ВТБ, и Республика Башкортостан (РБ) подписали дополнительные условия к концессионному соглашению о финансировании, строительстве и эксплуатации платной автомобильной дороги в Республике Башкортостан — нового выезда из Уфы на федеральную трассу М-5 «Урал» («Восточный выезд»).

Подписание прошло в рамках 11-го Инвестиционного Форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!». Дополнительное соглашение вносит изменения в ряд положений концессионного соглашения, что позволит снизить нагрузку на бюджет Республики Башкортостан за счет перераспределения в пользу РБ эффекта от оптимизации строительных и эксплуатационных затрат, а также за счет снижения расходов на привлекаемое кредитное финансирование.

Стоимость строительства составит 33,5 млрд рублей (с учетом НДС). Проект будет профинансирован за счет средств капитального гранта в размере 24,5 млрд рублей, а также средств частных инвесторов и финансовых организаций. Кредитование проекта будет осуществлено в рамках синдицированного кредита, предоставляемого ВТБ и ВЭБ.РФ по программе «Фабрика проектного финансирования».

В рамках концессионного соглашения планируется завершение строительства тоннеля, строительство мостового перехода через р. Уфа и автомобильной дороги, а также создание системы взимания платы и автоматизированной системы управления дорожным движением. Ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с концессионным соглашением ожидается в 2024 году.

Андрей Костин, президент-председатель правления банка ВТБ, отметил: «Восточный выезд» является крупнейшим инфраструктурным проектом в Республике, реализация которого существенно снизит нагрузку на уличную дорожную сеть, сократит время выезда на федеральную трассу М-5 и создаст возможность для развития новых районов города Уфа. Подписание данного соглашения является важным шагом к достижению финансового закрытия по проекту. Мы уверены, что наше сотрудничество будет взаимовыгодным и позволит нам принести в Республику опыт группы ВТБ в реализации крупных инфраструктурных проектов, а также обеспечит развитие региона и приток инвестиций в его экономику. Данный проект полностью соответствует критериям инвестиционной стратегии группы ВТБ, учитывает специфику и понимание потребностей нашего партнера, а также подчеркивает экспертизу команды в решениях задач любого масштаба и сложности«.

«Подписанное соглашение даёт старт очень важному инфраструктурному проекту для Уфы. По сути, мы создаём новый выезд из центральной части Уфы на федеральную трассу М5, — подчеркнул Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, — в целом для Республики сегодняшнее соглашение имеет особое значение. Потому что это первый масштабный, крупный проект государственно-частного партнёрства. И мы надеемся, что оно станет добрым началом для других проектов, которые мы реализуем совместно с банком ВТБ».

Справка

Концессионное соглашение о финансировании, строительстве и эксплуатации платной автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Республике Башкортостан - нового выезда из Уфы на федеральную трассу М-5 «Урал» («Восточный выезд») - было заключено в 2017 г. между ООО «Башкирская концессионная компания» (БКК) и Республикой Башкортостан.