Дорога в «облака» и где взять на нее деньги?

Чиновники задумались о том, как по-настоящему, а не только на словах, облегчить жизнь россиянам. Российские СМИ сообщили, что Минэкономразвития разработало законопроект о госуслугах, где предлагается к 2024 году все функции органов государственной власти, связанные с приёмом граждан, передать в ныне действующие МФЦ. Практически все госуслуги станут доступны в электронной форме, причём услуги федеральных органов власти можно будет получить в любом МФЦ страны, а региональных – в любом МФЦ субъекта Федерации. Для осуществления этой масштабной задачи предлагается шире использовать «облачные» сервисы и технологии, отмечает Наталья Мильчакова, заместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари»:

– Мы полагаем, что этот законопроект, если будет принят, обеспечит дополнительные стимулы для развития в России рынка «облачных» услуг. В 2018 году, по данным агентства «ТМТ Консалтинг», российский рынок «облачных» услуг вырос на 31% до 56 млрд руб. И если ранее эксперты прогнозировали постепенное насыщение рынка и снижение темпов его роста до 20% в год, то с принятием закона о госуслугах рынок может вплоть до 2024 года по-прежнему показывать рост не менее, чем на 25-30% в год. В 2019 году эксперты уже прогнозируют рост различных сегментов этого рынка даже на 28-36%, а в среднем – прирост рынка на 30%. А такие почти фантастические темпы роста могут быть сравнимы разве что с темпами роста рынка сотовой связи в начале «нулевых» годов.

Безусловно, не обойдётся без трудностей и ограничений. Препятствиями для развития этого рынка могут стать сравнительно небольшое количество крупных участников на рынке, определённые противоречия между интересами бизнеса и государства (в первую очередь, это сложности, связанные с постоянным учётом требований и интересов спецслужб), высокие затраты, связанные с хранением большого количества данных, налоговая политика государства, а также, конечно, «бюджетное правило», фактически направленное на поддержку иностранных валют вместо российского рубля.

К сожалению, средства для развития прогрессивных «облачных» технологий предприниматели должны будут находить самостоятельно, а от «нефтяного» пирога им достанутся всего лишь крошки, если только останутся. Инициатива чиновников прекрасная, но вопросы о том, где взять на неё деньги и готово ли государство помочь нашему высокотехнологичному бизнесу в осуществлении такого масштабного плана, пока остаются открытыми.