Областной бюджет принят в первом чтении: доходы на 2021 год составят 176,1 млрд рублей, расходы – 184,6 млрд рублей

Областной бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов принят сегодня на 23 сессии Законодательного собрания Иркутской области. Депутаты утвердили основные параметры главного финансового закона, предложенные Губернатором и Правительством региона.

Доходы областного бюджета на следующий год зафиксированы в сумме 176,1 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые – 148,2 млрд, что на 3,2 млрд рублей выше объема, запланированного на 2019 год при последнем уточнении бюджета. В 2021 году доходы прогнозируются в объеме 185,1 млрд рублей, из них 157,8 млрд рублей – налоговые и неналоговые. В 2022 году доходы утверждены в сумме 189,3 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые – 166,2 млрд рублей.

Общий объем планируемых расходов утвержден в размере 184,6 млрд рублей на 2020 год, 186,4 млрд рублей – на 2021 год, 187,9 млрд рублей – на 2022 год.

Представляя законопроект, министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова рассказала, что областной бюджет сохраняет свою социальную направленность. В первоочередном порядке бюджетные средства планируется направить на обеспечение социальных гарантий перед населением области, в том числе на выплату заработной платы, социальные выплаты, оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. Бюджетные ассигнования на ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, неработающим пенсионерам, гражданам, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, проиндексированы в связи с прогнозным уровнем инфляции, установленным на уровне Российской Федерации.

В проекте областного бюджета предусмотрены средства и на реализацию новых расходных обязательств в части дополнительных мер социальной поддержки, которые начнут реализовывать на территории региона с 1 января 2020 года. Это региональная социальная доплата к пенсиям. Так, дополнительные выплаты предусмотрены для граждан, имеющих статус детей Великой Отечественной войны, на компенсацию расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также на компенсацию уплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах для одиноко проживающих неработающих пенсионеров, достигших возраста 60 лет, в размере 50%.

Формирование расходной части бюджета будет продолжено в рамках второго чтения, запланированного на 4 декабря. Свои поправки, в том числе связанные с социальной сферой, готовит внести Губернатор Сергей Левченко, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.