В Иркутске открылся ещё один центр юнармейского движения

На базе школы №64 в Свердловском округе Иркутска открылся опорный центр городского штаба юнармейского движения. Об этом сообщили в администрации.

В новом опорном пункте в ряды Юнармии вступили 100 учащихся из школ № 64, 4, 18, 46, 75 и 24. Всего иркутский городской штаб военно-патриотического движения теперь включает более 1000 человек. Юнармейцы активно занимаются волонтерством, а с этого года в Иркутске действуют экологические юнармейские отряды мэра.

Опорный пункт Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» также действует в Ленинском районе Иркутска на базе школы №30. В ближайшее время центры откроются в Октябрьском и Правобережном округах города.