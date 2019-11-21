15 вещей, которые удивили в новой «Слате»

Ярослав Шиллер, исполнительный директор розничной сети «Слата»,

и Юлия Климова, руководитель проекта по созданию нового формата РС «Слата».

Новая "Слата".

Фото: Андрей Фёдоров

Крупнейший продуктовый ритейлер Сибири открыл в Иркутске супермаркет в обновленном формате. «Слата – два мира» – так называется новая концепция. Супермаркет теперь делится на две части. Справа – эмоции (свежая еда, ароматы, вызывающие аппетит), слева – прагматика (обыкновенный магазин, «расходники»). Но главное, как всегда, кроется в деталях, а большое складывается из мелочей. Ярослав Шиллер, исполнительный директор розничной сети «Слата», и Юлия Климова, руководитель проекта по созданию нового формата РС «Слата» провели экскурсию и показали, что именно изменилось.

1. Сюрпризы на входе

Зона сюрпризов, зона удивления в новой "Слате".

Фото: Андрей Фёдоров

Перемены захватывают «Слату» буквально с порога: компании важно удивлять клиента и создавать положительные эмоции, поэтому на входе в обновленном супермаркете появилась зона сюрпризов.

Юлия: Сейчас на входе организована новогодняя выкладка, но она будет еженедельно меняться. В будущем, например, появится коллекция «Путешествия» – предметы, которые можно захватить с собой в отпуск.

Ярослав: Клиенту должно быть интересно. Каждый вторник, например, я захожу в «Слату» – и всегда вижу что-то новое, необычное, то, что вызывает улыбку. Сколько можно покупать одну и ту же сметану?! (смеется).

2. Мясо и рыба – от профи

Пересмотрела компания и подход к работе со свежим мясом и рыбой: теперь этой категорией товаров будут заниматься в «Слате» узкопрофильные фирмы. Они будут отвечать не только за полноту и свежесть ассортимента, но и предоставлять своих специалистов в качестве продавцов.

Юлия: Такой подход гарантирует, что покупатель здесь всегда будет видеть свежее предложение. Рыба представлена известным иркутским поставщиком – ИП Шарпинская. Свежее мясо поставляет «Мясничий», производитель из Красноярска, который имеет собственные фермы. Мясо рубится прямо в Иркутске, поэтому на витрины «Слаты» выкладывается наисвежайший товар.

Новая "Слата".

Фото: Андрей Фёдоров

Ярослав: Мы не можем быть профессионалами во всех направлениях. Этот прилавок – отличный пример сотрудничества торговых сетей с местными производителями, а в случае с «Мясничим» – и межрегионального сотрудничества.

3. Готовое, но здоровое

Представлена в новой «Слате» и популярная и быстрорастущая категория «Food to go». Опытные ритейлеры утверждают, что на данный момент это один из самых выгодных форматов. Целевая аудитория – активные, деловые люди, которые готовы платить за быструю, но при этом здоровую еду, которую можно взять с собой в офис, домой, в дорогу, на пикник.

Новая "Слата".

Фото: Андрей Фёдоров

Юлия: Мы серьезно поработали над ассортиментом. Например, в этой категории представлены различные салаты, которые находятся в герметичной упаковке: ингредиенты разложены по сегментам, есть разные соусы, вилка. Можно быстро перемешать, добавить соусы – и салат готов.

Появилось много новинок, например, творожок из зеленой гречки, сырники из нута, хумус, или фалафель, который все привыкли заказывать в ресторанах – теперь все это есть в «Слате».

Ярослав: Эти вкусные идеи ждут всех, кто на правильном питании. И тех, кто иногда худеет, – тоже (смеется).

Новая "Слата".

Фото: Андрей Фёдоров

4. Микрозелень

Тема здорового питания – «must have» нового формата. Ярослав Шиллер лично гордится тем, что ему удалось выстроить цепочку поставок такой сложной для Сибири категории, как микрозелень.

Ярослав: Мы всегда хотели поддерживать тему здорового питания. Теперь у нас есть микрозелень: можно взять и отрезать ножницами. Есть пророщенные зерна, спаржа и многое другое. В «Слатах» старого формата этого пока нет: работать с зеленью – непростая задача.

Новая "Слата".

Фото: Андрей Фёдоров

Новая "Слата".

Фото: Андрей Фёдоров

5. Смузи от стартаперов

Смузи – продукт, который сейчас в тренде – тоже будет представлен в новом магазине. Компания надеется, что это найдет отклик у покупателей, которые делают акцент в своем питании на свежие продукты. Интересно, что поставлять этот товар на полки «Слаты» будет местный стартап.

Ярослав: Это две девушки-предпринимательницы, которые раньше были представлены только в одной точке в «КомсоМОЛЛе». Мы их пригласили. Все, конечно, сильно удивляются в таких случаях: многие не верят, что можно работать со «Слатой».

Новая "Слата".

Фото: Андрей Фёдоров

Но мы не только можем – мы хотим сотрудничать с небольшими компаниями, давать им возможность представлять свою продукцию на наших полках. Мы развиваем специальный проект, который будет усилен в следующем году.

Нам неинтересно иметь на своих полках товары, которые есть у всех. Нам хочется определенной уникальности. Малый бизнес, стартапы часто делают такие вещи, которые глобальные производители не могут себе позволить.

6. Хлеб – для веганов и не только

Новая "Слата".

Фото: Андрей Фёдоров

Выпечкой свежего хлеба занимаются многие иркутские ритейлеры, но такого большого отдела и такого ассортимента, как в обновленной «Слате», нет, пожалуй, нигде.

Юлия: Выбор – просто потрясающий! Мой фаворит – «Вегипан», хлеб, который используют веганы и вегетарианцы. Пекут в этой пекарне и фитнес-хлеб разных видов.

Оборудование в этой «Слате» – совершенно новое. В частности, мы приобрели специальные шкафы, чтобы защитить хлеб. Все дверки с доводчиками: клиенту не нужно прилагать усилий, дверка закрывается сама, не хлопает.

7. Грузди, сало и коптильня

Новая "Слата".

Фото: Андрей Фёдоров

Никуда не исчезли с полок и традиционные товары, которые сложно отнести к правильному питанию, но которые очень нравятся покупателям. В этом сегменте тоже появились свои «изюминки».

Юлия: Соленья, варенья – все это есть, все осталось. Наши грузди – хит продаж. Как можно от них отказаться?! Возможно, это не так полезно, но очень вкусно. Сохранили мы и традиционную подачу – через прилавок, люди привыкли и не готовы пока от нее отказаться.

Появилась и новая коптильня. Традиционное для русского человека копченое сало – делается тут же. Огонь, а не блюдо! (смеется).

Ярослав: Чувствуете аромат?! Вот он – мир живой еды, мир эмоций! То, что и составляет, в том числе, новую концепцию «Слаты».

Новая "Слата".

Фото: Андрей Фёдоров

8. Еда для спортсменов

Ассортиментная линейка здорового, спортивного питания в новой «Слате» удивляет масштабами и разнообразием.

Юлия: Клиенты в последнее время «гоняются» за этой категорией – в обновленном супермаркете мы постарались представить ее шире. Целых три стеллажа – и все это про здоровую еду. Здесь всевозможные продукты быстрого приготовления, здесь спортивное питание, протеиновые батончики (кстати, от нашего местного производителя «Экофабрика», с которым мы начали сотрудничать в рамках этого формата).

Новая "Слата".

Фото: Андрей Фёдоров

9. Рецепты для покупателей

Компания решила пойти дальше и предоставлять покупателям не только разнообразные продукты, но и готовые решения.

Юлия: На специальной стойке представлен «Рецепт недели». На ней же – список ингредиентов. Например, тебе нужна телятина с красным перцем и апельсинами в горшочке. Здесь все есть – нужно только сложить необходимые продукты в корзинку, взять рецепт, приготовить и наслаждаться.

Новая "Слата".

Фото: Андрей Фёдоров

Ярослав: Это новое предложение, которое мы будем тестировать. В дальнейшем мы хотим, чтобы сами покупатели создавали «рецепты недели», которые будут появляться в «Слате».

10. Фуршеты от «Слаты»

А эта идея родилась благодаря внутренним фуршетам, когда компания каждый раз сталкивалась с непростой задачей красиво накормить большое количество людей.

Новая "Слата".

Фото: Андрей Фёдоров

Ярослав: Когда мы устраивали стратегические сессии внутри компании, мы делали перерывы, перекусы. Так родилось направление, которым мы намерены активно заняться – будем обеспечивать фуршеты. Теперь можно заказать фуршет от "Слаты" в Первомайском 54, который способен удивить ваших гостей.

Юлия: Это самый красивый отдел в «Слате». Производство благодаря этому направлению обрело новую жизнь. Они поняли, что надо делать, готовы предлагать эмоциональные и интересные решения. Энергетические стаканы, чиа-пудинги, пирожные, микротортики в красивой индивидуальной упаковке... То, что можно открыть и сразу съесть.

Новая "Слата".

Фото: Андрей Фёдоров

11. Ассортимент един

В будущем «Слата» намерена решить проблему разного ассортимента в своих супермаркетах по всему городу.

Ярослав: Не в один день, но мы решим эту задачу – стандартизируем «Слаты». Ассортимент везде будет одинаковый. Чтобы не было ситуации, когда человек оказывается в другом районе города и не может найти в супермаркете свой любимый товар.

Новая "Слата".

Фото: Андрей Фёдоров

12. Новой «Слате» – новое оборудование

В «Слате – два мира» изменился не только дизайн и ассортимент. Полностью обновлено и все оборудование, включая кассовые зоны.

Юлия: Мы очень тщательно подошли к выбору и закупили высокотехнологичное, современное оборудование. Вот, например, холодильник для замороженных продуктов, где можно выбрать мороженое. Он вертикальный, продукция в нем представлена совершенно иначе. Это удобнее, чем наклоняться за товаром в горизонтальный холодильник. Такое оборудование, меняющее презентацию продукта, активно используется в Европе – мы уверены, что оно приведет к увеличению продаж.

Новая "Слата".

Фото: Андрей Фёдоров

13. Уголок покупателя: телефоны, дети, кофе

В новом формате «Слата» решила сделать отдельный уголок для покупателей. Он находится за кассовой зоной. Совершив покупки, посетители супермаркета смогут отдохнуть, перекусить, выпить чашечку кофе, зарядить телефон. Будет чем заняться и детям.

Юлия: Для детей мы установили бизиборды – развивающие игровые доски, на которых закреплены различные игрушки и мелкие детали. Есть и просто доски, на которых можно рисовать мелом. В уголке для покупателей сделано все, чтобы они чувствовали себя уютно.

Новая "Слата".

Фото: Андрей Фёдоров

14. «Слата» вместо почты

Доля интернет-торговли растет, и компания не намерена оставаться в стороне этого процесса. «Слата» собирается сделать свои магазины более многофункциональными – и стать местом, где можно забирать товары, купленные через Ozon или в WilldBerries.

Ярослав: Мы тестируем этот формат. Я бы хотел, чтобы все наши точки были оборудованы постаматами. Пока это вещь новая. Если услуга будет востребована, мы установим такие постаматы в каждом супермаркете.

15. Новации в интернет-доставке

У «Слаты» есть и свой онлайн-магазин. Но компания хочет изменить подход к интернет-доставке продуктов, чтобы, с одной стороны, увеличить частоту посещения магазинов, а с другой – сэкономить время покупателей.

Ярослав: Мы планируем небольшую революцию – хотим улучшить наше предложение. Интернет-доставка – это прежде всего удобство для покупателя. У кого-то нет времени каждые два дня заходить за свежими продуктами в супермаркет, поэтому он делает это реже, один раз в неделю – в пятницу или в субботу, например.

Мы хотим внедрить такую услугу, чтобы человек, у которого нет времени, мог сделать свой стандартный заказ через интернет, чтобы он покупал чаще свежие продукты. Например, заказывает на сайте «Стандартный вторник», производит оплату онлайн, потом заходит в свою «домашнюю» «Слату», где он зарегистрирован, – и там его ждет готовый, упакованный заказ. Забирает без очереди – и все. Экономия времени существенная. Сейчас это услуга дорабатывается, мы ведем обсуждение с банком.