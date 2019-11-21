В Забайкалье самый дешевый транспортный налог

В России выгоднее всего, с точки зрения налоговой нагрузки, содержать авто в Забайкальском крае. Здесь транспортный налог в среднем составляет всего одну тысячу 427 рублей. Об этом сообщили в «Российской газете» со ссылкой на FinExpertiza.

Чуть больше - в Ингушетии, одну тысячу 478 рублей. На третьем месте - Республика Алтай, одна тысяча 582 рубля. Тыва - на четвертом месте с одной тысячей 600 рублями. На пятом - Республика Крым, одна тысяча 660 рублей.

Во второй половине ТОП-10 самого низкого транспортного налога Удмуртия, Якутия, Омская область, Ставропольский край и Калмыкия. Здесь размер налога колеблется в пределах одной тысячи 670 рублей до одной тысячи 778 рублей.

Что любопытно: Республика Крым вошла вторым лидером в еще один рейтинг - роста транспортного налога. В Крыму он поднялся почти в два раза (лидер - Чукотка, более чем в два раза до двух тысяч рублей).

Чуть не попала в этот рейтинг роста Курская область, поскольку у нее налог вырос на 45,1%. Налоговые ставки были повышены до максимальных во всех сегментах авто. Но в конце октября в регионе все-таки изменили налоговые ставки в сторону уменьшения. Для автомобилей с мощностью двигателя до 100 л. с. будет действовать налоговая ставка 15 рублей с одной лошадиной силы (сейчас 25 рублей). От 100 до 150 л. с. - 30 рублей (сейчас 35 рублей).

Самым затратным (если не считать Москву и Санкт-Петербург) налог оказался, в Камчатском крае, четыре тысячи 972 рубля, Ямало-Ненецком автономном округе, четыре тысячи 909 рублей.

Средний размер транспортного налога в России на легковой автомобиль составляет 3 тыс. рублей, за год он вырос на 68 рублей.