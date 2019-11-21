Иркутские улицы убирают более 100 единиц техники

На уборку улиц Иркутска от снега вышли более ста единиц техники. Еще до начала снегопада с 5 утра бригады обработали магистрали песко-соляной смесью на левом и на правом берегу. Об этом сообщили в администрации.

На улицах города работают более 30 пескоразбрасывателей, 12 тракторов, оборудованных щетками, 8 погрузчиков, 17 самосвалов, 5 тротуароуборочных машин, автогрейдер для расчистки улиц частного сектора и прочая вспомогательная техника.

По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится до вечера. Соответственно, основные работы по уборке улиц от снега будут проводитьсяночью. Помимо проезжей части от снега и наледи будут очищены тротуары и остановки.