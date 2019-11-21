Азиатско-Тихоокеанский Банк оказал помощь амурской сельской школе, пострадавшей от паводка

В середине ноября АТБ оказал помощь школе села Норск Амурской области на восстановление спортивного инвентаря, а также на предстоящий ремонт спортивного зала, который был разрушен после наводнения. За помощью в финансовое учреждение обратились представители школы, которые рассказали, что не располагают нужным количеством средств для восстановления утраченного имущества.

- Конечно, мы не могли остаться равнодушными к данной проблеме. Мы очень рады тому, что в скором времени дети смогут продолжить обучение в светлом, просторном спортивном зале. АТБ выделил денежные средства, которых хватит на покупку утраченного инвентаря, а также на ремонт, который начался совсем недавно. Надеемся, что школе удастся в короткие сроки отремонтировать зал, чтобы ее ученики не прерывали свое обучение, - рассказала директор департамента по Амурской области Азиатско-Тихоокеанского Банка Наталья Жарикова.

- Очень рады оказанной помощи, так как совместными усилиями с АТБ нам удастся восстановить зал, а значит продолжить учебный процесс. От всей школы - педагогического состава и учащихся мы благодарим всех сотрудников АТБ, которые не остались равнодушны и откликнулись на нашу просьбу,- прокомментировал директор норской средней общеобразовательной школы Николай Сенчишин.

Напомним, в этом году от паводка пострадало сразу несколько регионов РФ. В каждом регионе наводнение принесло ущерб в сумме более, чем на несколько миллионов рублей как физическим, так и юридическим лицам, а также местным сельским и муниципальным организациям. Азиатско-Тихоокеанский Банк продолжает оказывать помощь своим клиентам, пострадавшим от паводка или оказавшимся в районах подтопления. В Банке реструктуризируются кредиты, отменена уплата комиссий, пени и штрафов для пострадавших клиентов, чьи кредиты оплачивались своевременно и не находились на просроченной задолженности на начало паводка.