Представители АТБ приняли участие в Японо-российском форуме и деловых переговорах малого и среднего предпринимательства

15 ноября 2019 года в Посольстве Японии в Москве состоялся 1-й Японо-российский Форум и деловые переговоры малого и среднего предпринимательства, организованные Японским центром по развитию торгово-экономических связей в Посольстве Японии в Москве при поддержке Московского представительства Японской организации по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО).

В открытии форума приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в России г-н Кодзуки Тоёхиса, директор федерального бюджетного учреждения «Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров» г-н Бункин А.С. и директор Японского центра по развитию торгово-экономических связей г-н Хамано Митихиро.

В форуме приняли участие представители Азиатско-Тихоокеанского Банка – Кривцов Константин и Федоткин Сергей.

В рамках форума были проведены переговоры с такими японскими компаниями, как Taiyo Seisakusho Co. Ltd, Obata Shuzo Co. Ltd, ActPro Co. Ltd, Tokyo Rope International Inc., Team Aibod Inc., Kasugai Kyoto Co. Ltd.

По итогам переговоров запланированы дальнейшие встречи с корпоративными клиентами Азиатско-Тихоокеанского Банка для разработки совместных продуктов на российско-японском рынке в сфере банковского бизнеса, а также в смежных перспективных сферах и отраслевых компетенциях, таких как новые информационные технологии, искусственный интеллект, оптимизация энергопотребления, технологии «умный город», рыбопереработка и др.