Примсоцбанк издал «лучшую учебную книгу» по версии конкурса "Книга года: Сибирь-Евразия 2019"

Примсоцбанк и Издательство «Русский остров» стали лауреатами конкурса «Книга года: Сибирь-Евразия 2019», который прошел в г. Новосибирске, в номинации «Лучшая учебная книга года». Награждение состоялось 20 ноября 2019 года в головном офисе банка во Владивостоке.

На торжественной утренней планерке награду автору книги вручил Председатель Правления Примсоцбанка Яровой Дмитрий Борисович, отметивший важность результатов освоения банковскими менеджерами технологий внутреннего управленческого консультирования.

Полное название монографии за авторством Начальника Отдела Управленческого консультирования Примсоцбанка, к.э.н, сертифицированным по международному (амстердамскому) стандарту консультантом Галлямовым Фиратом Фаритовичем - «Внутреннее управленческое консультирование в коммерческом Банке (Опыт освоения технологий внутреннего управленческого консультирования в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»)». Книга издана издательством «Русский остров» в 2019 году.

Выступивший с ответным словом автор Монографии Галлямов Ф.Ф. довел до собравшихся краткую информацию о содержании книги, отметив более чем 10-летнее «терпение» банковских менеджеров, системно занимавшихся Тяжелым Умственным Трудом, связанным с освоением техник Системной Мыслительной Деятельности, как основы повышения управленческого профессионализма.

Достоинством книги автор назвал технологичность, позволяющую использовать ее содержание в каждодневной практике банковских менеджеров а также поблагодарил Александра Яковца, директора издательства «Русский остров», за сотрудничество и высокое качество оформления текста, изобилующего огромным количеством рисунков, таблиц, графиков, схем.

Победа в престижном конкурсе стала возможна благодаря гармоничному сочетанию богатой содержательной части книги, предоставленной Примсоцбанком и качественному визуальному оформлению, разработанному издательством «Русский остров».