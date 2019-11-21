ПСБ банк за 9 месяцев 2019 года получил чистую прибыль 10,0 млрд руб. по МСФО

Чистая прибыль ПСБ по МСФО за 9 месяцев 2019 года составила 10,0 млрд руб., что на 7% выше прибыли за аналогичный период прошлого года.

«ПСБ продолжает активно развиваться, завоевывая новые позиции в рейтингах. Так, согласно нашим расчетам, по итогам 9 месяцев 2019 года банк занял 6 место по депозитам юридических лиц и 7 место по кредитам юридическим лицам, что на 1 ступень выше, чем кварталом ранее¹. Банк активно наращивает кредитный портфель в соответствии со стратегией развития. Особое внимание уделяется не только росту, благодаря которому удается активно наращивать операционный доход, но также повышению операционной эффективности. Был улучшен показатель соотношения расходов к доходам с 62% за 9 месяцев 2018 года до 53% в отчетном периоде. По итогам 9 месяцев 2019 года можно с уверенностью сказать, что банк выполняет поставленные перед ним задачи на 2019 год как в части финансово-экономических показателей, так и отраслевых. Успехи банка отмечаются также и рейтинговыми агентствами, которые повысили кредитный рейтинг ПСБ в 2019 году: в октябре АКРА повысило рейтинг на 1 ступень до уровня «АА(RU)», в августе Эксперт РА повысил кредитный рейтинг банка на 3 ступени до уровня «ruAA-», в апреле Moody’s присвоил рейтинг «Ba3», увеличив его на 2 ступени», – прокомментировал финансовые результаты главный финансовый директор ПСБ Евгений Смирнов.

ПСБ активно развивает все направления бизнеса, включая и свои традиционные сегменты, такие как малый и средний бизнес и розница.

За 9 месяцев 2019 года кредитно-гарантийный портфель МСБ вырос на 55% до 199 млрд руб., а в октябре 2019 года ПСБ был отмечен наградой «Лидер в онлайн-кредитовании МСБ» на III ежегодном форуме «FinSME-2019», посвященном банковским программам, технологиям и решениям для малого и среднего бизнеса.

В розничном кредитовании ПСБ также продемонстрировал существенный рост на 49% с начала года до 145 млрд руб. Основной рост пришелся на ипотечное кредитование (+78% за 9 месяцев 2019 года), доля которого в розничном кредитном портфеле увеличилась с 47% до 56% за отчетный период. В итоге за последний год банк поднялся в рейтинге розничного кредитования на 8 позиций и занял 14 место по итогам 9 месяцев 2019 года. ПСБ вошел в Топ-3 в номинации Digital Office в восьмом ежегодном рейтинге самых эффективных интернет-банков для частных лиц в России – Internet Banking Rank 2019, по версии аналитического агентства Markswebb.

Операционный доход за отчетный период вырос на 82% г/г. в основном за счет роста чистого процентного дохода и составил 54,0 млрд. руб.

Чистая процентная маржа по итогам 9 месяцев 2019 года составила 3,1% против 1,8% за 9 месяцев 2018 года.

Общие и административные расходы за отчетный период выросли на 54% г/г до 28,5 млрд руб., в основном, за счет роста расходов на персонал. Соотношение АХР к операционному доходу г/г улучшилось с 62% до 53% за счет опережающего роста операционного дохода.

Активы банка по состоянию на 1 октября 2019 года увеличились на 37% относительно начала года и составили 1 757 млрд руб. (2018: 1 281 млрд руб.). Основные источники – рост кредитного портфеля и ликвидных активов.

Объем ликвидных активов на балансе банка на 1 октября 2019 года составил 756 млрд руб., что эквивалентно 43% активов (2018: 452 млрд руб. и 35% соответственно).

Портфель ценных бумаг на конец 9 месяцев 2019 года составил 295 млрд руб., что на 21% выше, чем на конец 2018 года. Прирост произошел, в основном, за счет роста вложений в ОФЗ и корпоративные ценные бумаги. Доля ценных бумаг на балансе банка на 1 октября 2019 года составила 17% (2018: 19%).

Кредитный портфель, за вычетом резерва под обесценение, увеличился на 49% за 9 месяцев 2019 года и составил 819 млрд руб. (2018: 551 млрд руб.). По состоянию на 1 октября 2019 года объем корпоративного кредитного портфеля вырос на 49% до 570 млрд руб., объем портфеля МСБ – на 43% до 103 млрд руб., а розничный портфель – на 49% и составил 145 млрд руб.

Доля обесцененных кредитов (этап 3), за вычетом резерва под обесценение, в чистом кредитном портфеле за 9 месяцев 2019 года сократилась с 8,4% до 4,8%, а коэффициент покрытия обесцененных кредитов вырос с 86% на начало года до 88% на конец отчетного периода.

Средства на счетах клиентов по итогам 9 месяцев 2019 года выросли на 43% и составили 1 445 млрд руб. Доля текущих счетов и депозитов до востребования в общем объеме клиентского привлечения увеличилась за 9 месяцев с 28% до 30%. Объем средств на счетах корпоративных клиентов² вырос на 83% до 833 млрд руб. за счет притока новых клиентов, средства клиентов МСБ и розницы также увеличились на 13% и 8% до 199 млрд руб. и 413 млрд руб., соответственно.

Совокупный капитал, рассчитанный в соответствии с требованиями Базель III, на 1 октября 2019 года составил 144 млрд руб. (2018: 134 млрд руб.).

Коэффициент общей достаточности капитала по Базелю III по МСФО на 1 октября 2019 года составил 11,4% (2018: 13,5%) при минимальном требовании 8,0%; коэффициент достаточности основного капитала составил 11,4% (2018: 13,5%) при минимальном требовании 6,0%; коэффициент достаточности базового капитала составил 11,4% (2018: 13,5%) при минимальном требовании 4,5%.

¹ – Рэнкинги рассчитаны по методологии сайта www.kuap.ru без учета данных по НКЦ и банку Траст.