В Иркутской области завершают благоустройство территорий

В Иркутской области в 2019 году благоустраивают 296 территорий (197 дворов и 99 общественных территорий), субсидии на общую сумму 1 млрд 251,6 млн рублей получили 72 муниципальных образования (1 млрд 26,6 млн рублей составили средства федерального бюджета, 225 млн – деньги областной казны). Об этом сообщили в региональном правительстве.



К началу третьей декады ноября работы завершены на 273 территориях (185 – дворы, 88 – общественно-значимые пространства). В 12 муниципальных образованиях работы завершаются. Было отмечено, что асфальтирование, укладка плитки и т. п. – завершены. Сейчас устанавливают освещение и малые архитектурные формы.