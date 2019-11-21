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Связь-Банк предлагает ULTRACARD всем участникам Программы лояльности «Ультра-Глобэкс»

21 ноября 2019

Участникам Программы лояльности «Ультра Глобэкс» с 1 декабря 2019 года Связь-Банк предлагает оформить дебетовую карту VISA с программой лояльности ULTRACARD, кэшбэком до 10% и начислением процентов на остаток до 5% годовых в рублях.

Новую карту VISA ULTRACARD можно выпустить, оформив заявку в мобильном приложении «Живи-онлайн», на сайте, в любом отделении, в Контакт-центре или в мессенджерах Связь-Банка. Также подключить программу лояльности ULTRACARD можно к действующим картам Связь-Банка Visa Rewards, Visa Gold, Visa Infinite. Все привилегии платежной системы VISA автоматически распространяются на владельцев ULTRACARD.


/ СИА /
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