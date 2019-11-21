Водитель иркутского автобуса подозревается в перевозке пассажиров под наркотическим опьянением

На конечной остановке в районе иркутского аэропорта госавтоинспекторы предъявили водителю маршрута №90 видеозапись, на которой было видно, как он проезжает на красный свет и не включал поворотники. Выяснилось, что его лишили прав в декабре 2018 года на 1,5 года. Также в кабине автобуса нашли подозрительный сверток с растительным наркотиком. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

36-летний водитель признался, что принимает наркотики. От процедуры освидетельствования он отказался.

- В момент перевозки пассажиров он находился в состоянии опьянения и без водительского удостоверения, - сказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что его подозревают в наркотическом опьянении.

Автобус поместили на штрафплощадку. В отношении работодателя транспортной организации проводится проверка.