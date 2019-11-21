Иркутской области компенсируют около 4 млрд рублей за оплату жилищных сертификатов для пострадавших от наводнения

Около 4 млрд рублей компенсируют Иркутской области из резервного фонда федерального бюджета. Эти деньги оперативно перечисляли из регионального бюджета на оплату свидетельств на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья для пострадавших от наводнения. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Более 10 тысяч человек уже приобрели жильё взамен утраченного во время наводнения. Оплачены 3,7 тысяч свидетельств, каждое из которых выдаётся на семью, на общую сумму 10,9 млрд рублей. Всего же выдано 6,4 тысячи свидетельств, обладатели которых подбирают варианты приобретения вторичного или нового жилья, или могут вложить деньги в строительство многоквартирных или индивидуальных домов.

Работа по оформлению свидетельств заканчивается, они выданы практически всем пострадавшим. 360 семей вернули выданные им свидетельства, потому что у них возникла возможность получить такие документы на большую сумму, по прописке вписав ещё одного или двух членов семьи.