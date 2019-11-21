В Иркутской области 22 ноября прогнозируют похолодание до -40

В Иркутской области 22 ноября ночью прогнозируют облачную погоду. Днём переменная облачность. Местами небольшой снег, ночью в южных, верхнеленских районах небольшой, местами умеренный снег. Ветер западной четверти 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, ночью в южных районах 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Об этом сообщили в Иркутскгидромете.

Температура ночью -21,-26°, при прояснении -31,-36°, в Катангском и верхнеленских районах -26,-31°, при прояснении -35,-40°, днем -15,-20°, при облачной погоде -22,-27°, в Катангском и Киренском районах -21,-26°, местами до -31°.

В Иркутске ночью тоже будет облачно. Пойдёт небольшой снег, днём переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный ночью 8-13 м/с, днём 4-9 м/с, температура ночью -22,-24º, днём -15,-17º.