В банке «Открытие» в Иркутске стартовала программа кредитования франчайзингового бизнеса

Программа предусматривает кредитование клиентов малого и среднего бизнеса, которые планируют открыть новый или расширить действующий бизнес на основе франшизы.

В рамках программы возможно финансирование любых видов расходов, предусмотренных договором франчайзинга. При этом вложение собственных средств клиента в проект не является обязательным условием. Залог обязателен только при кредитовании на инвестиционные цели.

Сумма кредитования может составлять до 10 млн рублей, срок кредитования – до 5 лет, ставка – 13% годовых.

Также в банке действует новый «Экспресс-кредит» для клиентов, заинтересованных в кредите на сумму до 5 млн рублей. Такой кредит предоставляется клиенту на основании заявки, заполненной на сайте банка. Решение по кредиту принимается автоматически. Срок «Экспресс-кредита» может составлять до 3 лет, процентная ставка – 13% годовых.

Банк «Открытие» активно поддерживает предпринимателей Иркутской области. За 10 месяцев 2019 года банк «Открытие» выдал предпринимателям региона кредитов на 2 млрд рублей, в том числе, с помощью фонда МСП Иркутской области – на сумму более 0,35 млрд рублей.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.