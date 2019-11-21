В банке «Открытие» в Иркутске стартовала программа кредитования франчайзингового бизнеса

Программа предусматривает кредитование клиентов малого и среднего бизнеса, которые планируют открыть новый или расширить действующий бизнес на основе франшизы.
В рамках программы возможно финансирование любых видов расходов, предусмотренных договором франчайзинга. При этом вложение собственных средств клиента в проект не является обязательным условием. Залог обязателен только при кредитовании на инвестиционные цели.
Сумма кредитования может составлять до 10 млн рублей, срок кредитования – до 5 лет, ставка – 13% годовых.
Также в банке действует новый «Экспресс-кредит» для клиентов, заинтересованных в кредите на сумму до 5 млн рублей. Такой кредит предоставляется клиенту на основании заявки, заполненной на сайте банка. Решение по кредиту принимается автоматически. Срок «Экспресс-кредита» может составлять до 3 лет, процентная ставка – 13% годовых.
Банк «Открытие» активно поддерживает предпринимателей Иркутской области. За 10 месяцев 2019 года банк «Открытие» выдал предпринимателям региона кредитов на 2 млрд рублей, в том числе, с помощью фонда МСП Иркутской области – на сумму более 0,35 млрд рублей.