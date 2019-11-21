Работы по проекту «Формирование комфортной городской среды» будут завершены в срок

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области Антон Логашов сообщил, что работы по благоустройству в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» будут завершены в срок. Сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Всего в 2019 году в Приангарье благоустроили 197 дворов и 99 общественных территорий. Субсидии на общую сумму 1 млрд 251,6 млн рублей получили 72 муниципальных образования (1 млрд 26,6 млн рублей составили средства федерального бюджета, 225 млн – деньги областной казны).

В Нижнеудинске завершены работы во всех четырех дворах и в городском парке «Саяны». Благоустройство второй общественной территории с размещением спортивной площадки завершается. Окончание работ планируется до 30 ноября. В Тулуне из шести дворов половина была затоплена. Но сегодня работы на стадии завершения, их окончание также планируется до 30 ноября.

Полномочный представитель главы государства Сергей Меняйло, обращаясь к главам всех сибирских регионов, подчеркнул: «В Сибири уже наступили настоящие холода. В дальнейшем мероприятия по благоустройству нужно завершать в сентябре-октябре».