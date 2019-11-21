Иркутской области компенсируют около 4 млрд. рублей за оплату жилищных сертификатов для пострадавших от наводнения

Около четырех миллиардов рублей компенсируют Иркутской области из средств федерального бюджета. Эти средства в оперативном режиме направлялись из регионального бюджета на оплату свидетельств на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья для пострадавших. Сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Тему их компенсации во время рабочей встречи в Москве обсудили заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, председатель Правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области Виталий Мутко и Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.



- Мы подсчитали общую сумму, затраченную на эти цели. Это два транша. Один - 3,9 млрд рублей, второй - 0,38 млрд рублей. С Виталием Мутко мы обсудили, когда лучше и правильнее нам эти деньги компенсировать - либо в конце этого года, либо в начале следующего, - сказал Сергей Левченко.



Губернатор Иркутской области отметил, что на данный момент более 10 тысяч человек уже приобрели жильё взамен утраченного во время наводнения. Оплачены 3,7 тысяч свидетельств, каждое из которых выдаётся на семью, на общую сумму 10,9 млрд рублей.

Всего же выдано 6,4 тысячи свидетельств, обладатели которых подбирают варианты приобретения вторичного или нового жилья, или могут вложить деньги в строительство многоквартирных или индивидуальных домов.



