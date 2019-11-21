В Иркутске завершен ремонт легкоатлетического манежа на стадионе «Труд»

В помещении заменили бетонное основание и уложили современное покрытие, установили новые светильники, сделали косметический ремонт раздевалок и подсобных помещений. Сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области

Ремонтные работы в легкоатлетическом манеже начались в июле текущего года. До этого была подготовлена вся необходимая документация. «Здесь был произведен демонтаж бетонного основания, сделали новое. Затем российская компания «Эластомер» приступила к укладке покрытия. Такое покрытие они стелили в Саянске и Усолье-Сибирском.

Стоимость всех работ составила более 8 млн рублей», - рассказал директор ОГАУ «Центр развития спортивной инфраструктуры» Александр Севергин.

Министр спорта области также отметил, что запланирована масштабная реконструкция стадиона «Труд». В настоящее время ОГКУ «Управление капитального строительства Иркутской области» объявило повторный открытый конкурс по выбору организации для завершения работ по разработке проектной документации на реконструкцию стадиона.

- В перспективе нам нужен полноценный стадион с искусственным покрытием, с подогревом поля и легкоатлетическими дорожками, с современным освещением и новыми трибунами. Буквально в ближайшее время этот конкурс будет отыгран. Очень надеюсь, что на следующий год проект по реконструкции стадиона «Труд» будет готов, - сказал Илья Резник.



