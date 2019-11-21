Офисы в Иркутской области стали дороже на 10%

Эксперты «Авито Недвижимость» проанализировали рынок коммерческой недвижимости в Иркутской области и выяснили, что по сравнению с 2018 годом приобрести офисное помещение стало дороже, как и взять его в аренду.

Стоимость квадратного метра офисного пространства в продаже за год выросла на 10% до 50 900 рублей, а в аренду - на 9% и составляет 600 рублей в месяц, что на 9% больше по сравнению с прошлым годом.

В октябре 2019 года средняя стоимость квадратного метра офисной недвижимости в России при продаже составила 60 000 рублей, что почти на четверть (24%) превышает ценник за аналогичный период прошлого года, причем подорожали все категории офисов.

Интересно, что офисы класса B в среднем стоят дороже, чем офисы класса А – почти 58 тысяч рублей за кв. м. против 55 тысяч рублей за кв. м. Они же подорожали сильнее всего – на 22%, тогда как класс А увеличился в цене только на 17%.

Средняя цена на офисы класса C и офисы класса D в октябре 2019 года одинаковая – 50 000 рублей за кв. м. Обе этих категории поднялись в цене на 10%.

За год офисы подорожали в 18 из 25 рассматриваемых регионов, наиболее заметно цены выросли в Омской и Ленинградской областях – 29% и 25% соответственно. Цена снизилась в 6 регионах и только в Ульяновской области осталась на уровне предыдущего года.

Самые доступные офисы в Приморском крае – 26 300 рублей за квадратный метр, за год они подешевели почти в полтора раза. Также наиболее бюджетные офисные площади продаются в Волгоградской области (30 000 рублей за кв. м., +6% по отношению к прошлому году) и Омской области (в среднем 34 200 рублей, подорожание на 29%).

Дороже всего из рассматриваемых регионов продаются офисы в Крыму – в среднем 79 200 рублей. За год они незначительно опустились в цене – на 1%. Кроме Крыма, по стоимости квадратного метра лидируют также Московская область (70 000 рублей за квадратный метр) и Нижегородская область (57 000 рублей). В обоих регионах цены поднялись на 12% за год.

В Москве и Санкт-Петербурге офисы продаются дороже, чем в целом по стране. Средняя цена квадратного метра в Москве более чем в три раза превышает стоимость квадратного метра в среднем по России, а в Санкт-Петербурге эта разница составляет 75%.

При этом в Москве стоимость квадратного метра за год увеличилась на 13% до 202 800 рублей, в Санкт-Петербурге, наоборот, снизилась на 4% за год до 105 200 рублей.

Среди рассматриваемых регионов дороже всего аренда офисов обойдется в Крыму (в среднем 799 рублей за кв. м. в месяц), Московской (800 рублей, +3%) и Тюменской областях (600 рублей в месяц, +9% к 2018 году).

Несмотря на то, что на рынке аренды две столицы также лидируют по стоимости, разрыв в цене с регионами не столь велик, как в случае продажи. В Москве аренда 1 квадратного метра офисного пространства обойдется в 1 500 рублей в месяц (+20% к прошлому году), что на 50% выше стоимости по России. В Санкт-Петербурге – даже дешевле среднего по России показателя, в 890 рублей (+5% к прошлому году).