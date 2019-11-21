По итогам 2019 года средняя цена ОСАГО снизилась

По итогам 10 месяцев 2019 года средняя цена полиса ОСАГО снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,3% - с 5 705 до 5 400 рублей. Сообщает пресс-служба ВСС, РСА и НССО.

Это уже десятый подряд месяц снижения средней премии по ОСАГО, которое началось после вступления в силу первого этапа реформы по индивидуализации тарифов. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

Он подчеркнул, что средняя премия по ОСАГО для автомобилей физлиц за этот же период снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,58% - с 5 578 до 5 378 рублей.

За 9 месяцев 2019 года количество заключенных договоров по ОСАГО выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,5% - с 32,83 до 33,30 млн. штук. При этом сумма начисленных премий за этот же период сократилась на 4,0% - со 187,26 до 179,83 млрд. рублей.