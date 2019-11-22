Минэкономразвития предложило субсидировать строительство глэмпингов

В Министерстве экономического развития хотят создать новый вид субсидий. Они по задумке ведомства должны стимулировать развитие внутреннего и въездного туризма. Сообщает в своем материале Hotelier.pro.

Средства выделят на строительство модульных отелей и других быстровозводимых средств размещения, а также объектов развлекательной инфраструктуры и новых туристических маршрутов. В настоящее время в Минэкономразвития разрабатывают правила предоставления таких субсидий.

Сообщается, что к работе над этими правилами привлекались представители Ростуризма. Именно это ведомство будет реализовывать инициативу уже в 2020 году. На эти цели в федеральном бюджета предусмотрено 54 миллиона рублей.

Перспективы в туристическом бизнесе увидели не только в Минэкономразвития, но и в Сбербанке. Как считает Наталья Волощенко, директор Управления продаж крупному и среднему бизнесу Байкальского банка Сбербанка, «за туристической отраслью – будущее». По ее словам, реализация проекта «Южное побережье Байкала», разработанного по инициативе Байкальского банка Сбербанка совместно с Правительством Иркутской области, позволит увеличить турпоток в регионе в два раза, изменить «портрет туриста», а для бизнеса станет настоящим «окном возможностей». Одно из коробочных решений, которое Сбербанк предлагает для бизнеса, как раз касается строительства глэмпинга для отдыха и делового туризма.

– В нашем проекте есть свободные ниши – и мы с удовольствием примем новых инвесторов, будь то туроператор, владелец сети гостиниц или медик, мечтающий открыть медицинский центр. Чем больше у нас партнеров, тем мы сильнее, тем больше у нас интеллектуальных и финансовых ресурсов. Пока эти ниши есть, они свободны, мы хотели бы найти инвесторов в регионе, по всей России и за рубежом.

Справка

Проект «Южное побережье Байкала», разработанный Байкальским банком Сбербанка совместно с Правительством Иркутской области», представителями бизнес- сообщества, экспертами туристической отрасли, представляет собой стратегию развития туризма в регионе. Для его реализации банком составлена Дорожная карта, определен объем инвестиций – 22,4 млрд, рублей, разработано более двадцати «коробочных предложений» для малого, среднего и крупного бизнеса. Проектные предложения рассчитаны, как на создание инфраструктуры новой туристической зоны, так и на развитие сферы ее услуг. Конечной целью проекта «Южное побережье Байкала» должно стать увеличение турпотока в ближайшие 5 лет в 2 раза (с 1,7 млн человек до 3,0 млн человек в год) и увеличение в три раза среднего чека пребывания туриста в Иркутской области (сейчас - 500 $).

По вопросам участия в проекте обращайтесь к Евгении Найденовой, руководителю проектного офиса «Южное побережье Байкала». Тел. 89025663895