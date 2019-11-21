Новости

Связь-Банк проводит акцию «Переход к лучшему»

21 ноября 2019

В Связь-Банке стартовала новая акция для клиентов сегмента малого бизнеса – «Переход к лучшему».

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся частной практикой, не имевшие расчетных счетов в Связь-Банке и решившие до 31 января 2020 года присоединиться к пакету услуг «Уверенный старт», могут существенно сэкономить.

В рамках акции «Переход к лучшему» бесплатными для новых клиентов будут открытие счета, оформление карточки с образцами подписей, изготовление и заверение копий документов для открытия счета, а также три месяца обслуживания по пакету услуг, включая месяц открытия счета.

Акция «Переход к лучшему» проходит во всех филиалах Связь-Банка.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

#новаяслата
15 вещей, которые удивили в новой «Слате»
«Слата – два мира». Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты
«Слата» – о 8 трендах продуктового ритейла
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании