Связь-Банк проводит акцию «Переход к лучшему»

В Связь-Банке стартовала новая акция для клиентов сегмента малого бизнеса – «Переход к лучшему».

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся частной практикой, не имевшие расчетных счетов в Связь-Банке и решившие до 31 января 2020 года присоединиться к пакету услуг «Уверенный старт», могут существенно сэкономить.

В рамках акции «Переход к лучшему» бесплатными для новых клиентов будут открытие счета, оформление карточки с образцами подписей, изготовление и заверение копий документов для открытия счета, а также три месяца обслуживания по пакету услуг, включая месяц открытия счета.

Акция «Переход к лучшему» проходит во всех филиалах Связь-Банка.