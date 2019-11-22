В жизни россиян стало больше кино, попкорна и сериалов

Сбербанк, IT-компания «Платформа ОФД» и онлайн-кинотеатр Okko в проекте «СберДанные» (инициатива по анализу и обработке больших данных) выяснили, какие фильмы и сериалы смотрят россияне, а также проанализировали, как именно они это делают.

Аналитики «Платформы ОФД» сравнивали продажи в традиционных кинотеатрах за 10 месяцев 2019 года и аналогичный период прошлого года.

Выяснилось, средний чек покупки за одно посещение традиционного (офлайн) кинотеатра в январе-октябре вырос по отношению к показателю прошлого года на 14%, поднявшись до уровня 450 руб.

При походе в кино посетители не только покупают билет, но и делают дополнительные покупки. Аналитики «Платформы ОФД» назвали топ-5 товаров, которые зрители приобретали вместе с билетом на сеанс:

попкорн в упаковке среднего размера;

газированная вода, 0,5 л;

негазированная вода, 0,5 л;

кукурузные чипсы начос с соусом;

картофельные чипсы.

При этом совокупный объем затрат россиян (выручка заведений) в традиционных кинотеатрах вырос за год на 36%.

Больше всего за один поход в кино тратили в Татарстане, Краснодарском крае, Москве, Московской области, Санкт-Петербурге (более 600 руб.). Меньше всего — в Кировской, Орловской, Тамбовской, Ярославской областях, Забайкальском крае (менее 250 руб.).

Онлайн-кинотеатр Okko, входящий в экосистему Сбербанка, проанализировал интерес аудитории к различным категориям онлайн-контента.

За первые три квартала 2019 года объемы просмотров в онлайн-кинотеатре Okko увеличились почти вдвое (+98%), а количество часов у экрана — более чем в два раза (+104%). Здесь и далее указаны цифры по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.

Городами, где количество просмотров контента в Okko росло быстрее всего, стали: Новосибирск (153%), Казань (128%), Екатеринбург (122%), Сочи (111 %), Нижний Новгород (118%). Рост аудитории в Москве и Санкт-Петербурге составил 83% и 90% соответственно.

Топ наиболее востребованных фильмов возглавила картина «Мстители: Война бесконечности», а первое место в категории «сериалы» заняла «Игра престолов» от HBO (права на него в России принадлежат «Амедиатеке»).

У пользователей Okko крайне востребован контент отечественного производства. Средний показатель роста за девять месяцев для российского кино составил 78%. Эта категория растет, в частности, за счет популярных русскоязычных сериалов и отечественных мультфильмов. Подавляющее большинство самых востребованных анимационных сериалов для детей на Okko (8 из 10) произведены в России. Первые три места рейтинга занимают «Буба», «Маша и медведь» и «Малышарики» соответственно.

Все больше россиян смотрят фильмы с мобильных устройств, средний показатель роста просмотра на планшетах и смартфонах по стране — 120%, на Smart TV и игровых консолях — 96%. Во многом этому способствует и будет способствовать развитие формата веб-сериалов.

Иван Гродецкий, генеральный директор онлайн-кинотеатра Okko:

«Мы видим устойчивый рост просмотра легального контента в регионах и ожидаем, что тренд сохранится. Этому способствует как удобство использования онлайн-кинотеатров, так и уникальный контент. Зрители его очень ценят и приходят в наш онлайн-кинотеатр в том числе за ним. Пользователи активно смотрят не только зарубежные фильмы и сериалы, но и русскоязычный контент. Впереди у нас новые эксклюзивные запуски и большие премьеры — каждый сможет выбрать контент на свой вкус».