В Сбербанке аккредитив по сделкам с недвижимостью можно оформить за 10 минут

Сбербанк внедрил упрощенный порядок работы с аккредитивами юридических лиц в сделках с недвижимостью. Это решение является логичным развитием сервисов, предоставляемых банком физическим лицам, и будет интересно застройщикам, риелторам, продавцам и покупателям недвижимости.

Аккредитив оформляется за 10 минут, а платеж проходит в течение дня. Для дистанционной поддержки клиентов создан специализированный центр продуктовых решений, который помогает правильно структурировать расчеты с аккредитивом в нестандартных сделках.

Евгений Кравченко, директор Управления торгового финансирования Сбербанка:

«Аккредитив позволяет не беспокоиться об исходе крупной сделки. Сбербанк берет на себя ответственность за проведение расчетов по сделке и осуществляет платеж по аккредитиву только при условии предоставления заранее оговоренного пакета документов. В результате продавец уверен, что получит деньги, покупатель — что получит товар».

Для коммерческой недвижимости взимается единая комиссия — 0,1% от суммы аккредитива (но не менее 10 000 рублей и не более 100 000 рублей) при сделках до 100 млн рублей. Если сумма аккредитива превышает 100 млн рублей, стоимость услуги определяется индивидуально.

Подробнее — на сайте Сбербанка.