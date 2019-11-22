В Иркутске пройдет выставка в формате мультимедийного сторителлинга при поддержке ИНК

С 23 ноября по 8 декабря в иркутской галерее Виктора Бронштейна пройдёт выставочный проект «На этой земле». Генеральный партнер выставки – Иркутская нефтяная компания.

В основе экспозиции – история шестилетнего мальчика Димки из отдаленного поселка на севере Иркутской области и его верного друга – лайки по имени Бурд.

Димка – фантазер и мечтатель, который верит в рыцарей и не боится драконов. А еще он мечтает о больших приключениях и подвигах, но не где-нибудь, а на этой земле. Димка знает, что здесь его ждет по-настоящему интересная жизнь, стоит лишь перемахнуть через забор.

Выставка создана в формате мультимедийного сторителлинга. Над проектом работала творческая команда галереи, фотограф Евгений Козырев и иллюстратор Анастасия Кардашова. Специально к выставке композитор Михаил Резник написал авторский трек.

Каждая работа – фотография реальных производственных пейзажей и объектов – символов промышленного и социального развития севера нашего региона. Многомерные процессы, происходящие здесь и сейчас, нашли отражение в творчестве авторов. Иллюстратор дополнила изображения новыми яркими образами и сюжетными линиями. Авторские коллажи сопровождают экспликации, написанные от имени героя.

Выставка будет интересна детям и взрослым. Вместе с Димкой зрители отправятся в путешествие по поселку и окрестностям: пройдут вдоль реки, побывают на месторождении, увидят железнодорожные составы и промышленные конструкции, напоминающие космические корабли. В течение двух недель каждый сможет увидеть интерактивную экспозицию бесплатно.

Возрастное ограничение 0+. Вход свободный. Выставка пройдет в залах галереи по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 3, телефон: (3952) 75-60-30.