В Улан-Удэ введен в эксплуатацию дом ЖСК работников Бурятского государственного университета

Дом жилищного кооператива «Очаг» для работников Бурятского государственного университета в городе Улан-Удэ, Республика Бурятия, введен в эксплуатацию. Многоквартирный дом располагается по адресу: ул. Бау Ямпилова, 5А, сообщает пресс-служба АО «ДОМ.РФ».

Земельный участок общей площадью 0,54 га для строительства дома передан ДОМ.РФ в безвозмездное пользование участникам ЖСК «Очаг» в апреле 2016 года по ходатайству Минобрнауки. Общая площадь дома на 75 квартир составляет 6,8 тыс. кв.м.

Как сообщает пресс-служба АО «ДОМ.РФ», данный формат позволяет улучшить жилищные условия работников бюджетных организаций, а реализация механизма жилищно-строительных кооперативов призвана внести вклад в решение задачи по увеличению объемов строительства жилья в России.