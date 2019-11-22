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51% работодателей не будут выплачивать премии по итогам 2019 года

22 ноября 2019

Работа.ру выяснила планы работодателей по премированию сотрудников по итогам 2019 года. В исследовании приняли участие 1000 представителей российских компаний из всех регионов России.

51% работодателей совсем не планируют выплачивать премии в конце года. 30% опрошенных отметили, что руководство наградит премиями только сотрудников некоторых категорий, и лишь 19% респондентов заявили, что премии в их компании будут выплачивать всем сотрудникам. 

При этом ожидания работников примерно такие же. 48% респондентов уверены, что работодатель не выплатит им премию в конце года, 30% ожидают выплаты, а 22% затруднились с ответом.

«Мы наблюдаем, что большинство компаний не готовы выплачивать премии всем своим сотрудникам. Российский бизнес оптимизирует расходы и тщательно подходит к оценке работы персонала. В итоге премии получают наиболее эффективные сотрудники, которые приносят реальный результат для бизнеса. Таким образом работодатели пытаются удержать в штате ценные кадры и мотивировать их материальными и другими бонусами», ‎— прокомментировал заместитель генерального директора сервиса для поиска работы и сотрудников Работа.ру Александр Ветерков.


/ СИА /
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