51% работодателей не будут выплачивать премии по итогам 2019 года

Работа.ру выяснила планы работодателей по премированию сотрудников по итогам 2019 года. В исследовании приняли участие 1000 представителей российских компаний из всех регионов России.

51% работодателей совсем не планируют выплачивать премии в конце года. 30% опрошенных отметили, что руководство наградит премиями только сотрудников некоторых категорий, и лишь 19% респондентов заявили, что премии в их компании будут выплачивать всем сотрудникам.

При этом ожидания работников примерно такие же. 48% респондентов уверены, что работодатель не выплатит им премию в конце года, 30% ожидают выплаты, а 22% затруднились с ответом.

«Мы наблюдаем, что большинство компаний не готовы выплачивать премии всем своим сотрудникам. Российский бизнес оптимизирует расходы и тщательно подходит к оценке работы персонала. В итоге премии получают наиболее эффективные сотрудники, которые приносят реальный результат для бизнеса. Таким образом работодатели пытаются удержать в штате ценные кадры и мотивировать их материальными и другими бонусами», ‎— прокомментировал заместитель генерального директора сервиса для поиска работы и сотрудников Работа.ру Александр Ветерков.