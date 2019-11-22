АО «Труд» планирует размещение облигаций объемом 1 млрд рублей

«Московская биржа» 14 ноября зарегистрировала программу облигаций АО «Труд» серии 001Р и объемом до 1 млрд рублей включительно. Облигации размещаются на срок до 10 лет. Программе присвоен идентификационный номер 4-40446-N-001ЗР-02Е

Выход на рынок облигаций, как сообщает пресс-служба компании, обусловлен необходимостью диверсификации компанией источников финансирования: во-первых, чтобы снизить зависимость от коммерческих банков, во-вторых, иметь возможность выходить на новые направления деятельности.

– Проделана огромная работа с экспертами «Московской биржи». Прежде, чем было принято решение зарегистрировать нас на фондовом рынке, мы прошли оценку финансовой состоятельности, перспектив, опыта и квалификации, – отметил генеральный директор «Труда» Сергей Томшин.