Реставрация Курбатовских бань в Иркутске идет под контролем - Служба по сохранению объектов культурного наследия Иркутской области

Служба по сохранению объектов культурного наследия Иркутской области контролирует работы по реставрации и приспособлению Курбатовских бань. Об этом сообщил руководитель государственной структуры Андрей Фоменко.

«Бани Курбатова и Русанова» являются объектом культурного наследия регионального значения, в данный момент они полностью демонтированы. Решения о сносе сохранившихся фрагментов многократно принимали экспертные комиссии. Впервые документ "О сносе памятника и дальнейшем воссоздании только фасадов" был подписан в 1988 году. В протоколе сказано, что здание объекта культурного наследия находится в аварийном состоянии и не подлежит реконструкции. Сохранение отдельных существующих деталей не представляется возможным. В 2003, 2004, 2007 годах аналогичные решения принимали "Иркутский Промстройпроект", "Предприятие Иркут-Инвест". Среди обследовавших бани экспертов были такие известные иркутские специалисты как Александр Прокудин, Людмила Гуревская, Бронислав Михайлов, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Летом 2018 года службой был согласован эскизный проект реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Бани Курбатова и Русанова». Им не предусматривалось повторное применение сохранившегося кирпича, так как он имеет высокую степень биозараженности микроорганизмами: бактериями и микромицетами, где встречаются и условно-патогенные виды. По заключению лаборатории микробиологии ИГУ, в строительных материалах Курбатовских бань обнаружены деструктивные изменения. Биоцидная обработка (выявленный активный биоцид против микрофлоры объекта) не позволит полностью ликвидировать биозараженность из-за глубокого проникновения микроорганизмов в структуру строительных материалов. Объект подлежит сносу и ликвидации, сказано в заключении. В акте историко-культурной экспертизы, прошедшем процедуру общественного обсуждения, также содержатся сведения о запланированном демонтаже руинированного фрагмента здания.

Демонтаж Курбатовских бань провёл один из собственников. В 2011 году ООО «Байкальский противораковый центр», получив разрешение службы по сохранению объектов культурного наследия Иркутской области, разобрал 92% зданий. Оставшиеся 8% в прошлом году разобрал нынешний собственник - АО "АРПИ". Следующий этап – начало работ по реставрации и приспособлению памятника.

- Специалисты службы по охране объектов культурного наследия, как и многие иркутяне, обеспокоены судьбой Курбатовских бань. Мы надеемся, что нынешний собственник сможет завершить работы на объекте культурного наследия. Новое здание должно полностью соответствовать современным требованиям технических регламентов и сейсмобезопасности. Необходимо сохранить первоначальное назначение объекта с приспособлением под современные цели. Строительная документация должна быть согласована со службой. Без этого проведение работ будет являться правонарушением. Мы не дадим его совершить, - сказал Андрей Фоменко.