Рейтинговое агентство АКРА подтвердило рейтинг Азиатско-Тихоокеанского Банка на уровне «ВВ+»

20 ноября 2019 года рейтинговое агентство АКРА (АО) подтвердило кредитный рейтинг Азиатско-Тихоокеанского Банка уровне «ВВ+», прогноз «Развивающийся».

Подтверждение рейтинга Банка обусловлено стабилизацией и укреплением бизнес-модели, системной значимостью для экономики ряда российских регионов, повышением уровня ликвидности. Аналитики отмечают, что дополнительным фактором, оказавшим влияние на подтверждение рейтинга, является сильная поддержка Банка со стороны государства.

«Подтверждение кредитного рейтинга АТБ рейтинговым агентством АКРА (АО) отражает нашу финансовую устойчивость и правильность выбора стратегии развития в текущих макроэкономических условиях», - прокомментировал Алексей Гусев, финансовый директор АТБ.