Сбербанк провел отраслевые семинары «Корпоративное финансирование»

Сбербанк провел цикл отраслевых семинаров «Корпоративное финансирование» для руководителей департаментов и федеральных агентств с участием заместителя Председателя Правления, руководителя блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Анатолия Попова.

В качестве спикеров выступили: старший вице-президент, руководитель блока «Риски» Джангир Джангиров; старший вице-президент Владимир Ситнов; вице-президент, директор департамента по работе с государственным сектором Михаил Чачин; вице-президент, директор департамента ключевых клиентов Ольга Харламова; старший управляющий директор департамента кредитования ключевых клиентов Константин Песоцкий; управляющий директор департамента кредитования ключевых клиентов Олег Дыков; руководитель школы финансов Корпоративного университета Сбербанка Ольга Щербакова; исполнительный директор, главный экономист Investment Research Антон Струченевский.

Ключевыми темами семинара стали: обмен управленческим опытом и передовыми практиками оценки проектов; повышение эффективности бизнеса; обзор макроэкономической ситуации в России и мире.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сбербанк, как один из лидеров финансового рынка в России, делится своим актуальным опытом в вопросах финансов, экономики, технологических инноваций и подходов к организации управления. Со своей стороны представители ведущих министерств и ведомств проявили большую заинтересованность в подобном сотрудничестве. Надеюсь, практика организации подобных мероприятий будет продолжена».